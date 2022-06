Aantal faillissementen schiet almaar sneller omhoog

Rechters spraken in mei dubbel zoveel faillissementen uit als een jaar eerder. Het respijt dat tijdens de pandemie werd betoond, is voorbij, de privébuffers zijn op en de hoge energie- en grondstoffenkosten beginnen te wegen.

Bijna twee jaar lang bleef een gevreesde faillissementenstorm uit, maar nu lijkt hij met almaar toenemende kracht op gang te komen. Al acht maanden stijgen de faillissementscijfers en ze doen dat almaar sneller. Waar het begin dit jaar nog over een jaar-op-jaarstijging met ongeveer de helft ging, tekende de bedrijfsdatagroep Graydon in mei een verdubbeling op. De faillissementscijfers stevenen af op het niveau van voor de pandemie.

Dat komt in de eerste plaats omdat de overheid het opvangnet dat ze tijdens de pandemie heeft gespannen, lost. Ze kondigde toen niet alleen tijdelijk een moratorium op faillissementen af, maar de fiscus en de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid stopten ook met het faillissement te vorderen van bedrijven die hun belastingen of sociale bijdragen niet betaalden. Nadien gunden ze vaak nog soepel uitstel van betaling. Die tijden van respijt zijn voorbij, waardoor de coronafaillissementen nu toch op gang komen.

Buffers op

Een tweede reden is dat veel bedrijven geen buffers meer hebben. Een studie van Graydon en de zelfstandigenkoepel Unizo leert dat Belgische kmo's bij de start van de pandemie 22 miljard euro van de winst van 2019 gebruikten om extra cash in hun onderneming te pompen. Veel ondernemers brachten privévermogen weer in hun zaak, wat vaak een eenmalige optie is. Daar komen de schok van de dure energie, de hoge grondstoffenprijzen, de stijgende loonkosten, de arbeidsschaarste en de materiaaltekorten nu bovenop. De oorlog in Oekraïne heeft dat alles versterkt, zegt Graydon, maar is nog niet meetbaar in de cijfers.

Antwerpen

De schok komt het hardst in Vlaanderen aan. In het gerechtelijk arrondissement Antwerpen spraken rechters in de eerste vijf maanden van vorig jaar 249 faillissementen uit. Dit jaar waren dat er 668. In Gent gaat het van 141 naar 216, in Kortrijk van 81 naar 156.

In heel Vlaanderen gaat het in mei om een jaar-op-jaarklim van 140 procent. Brussel ziet een verdubbeling, Wallonië een toename met amper 23 procent.

Bouw

Doorgaans vallen de meeste faillissementen in de horeca. Nu is dat de bouwnijverheid, die geprangd zit tussen arbeidsschaarste, dure grondstoffen en leveringsproblemen. Dit jaar gingen al 809 bouwbedrijven op de fles. Voorts vielen ook al 147 garagehouders weg, dubbel zoveel is als een jaar eerder, en verdwenen 251 transportfirma's.

In normale tijden veroorzaakt een verdubbeling van de faillissementscijfers een schok op de arbeidsmarkt, maar door de naschokken van de coronacrisis is dat nu anders. In de eerste vijf maanden verloren 6.711 mensen hun job omdat hun bedrijf failliet ging, maar door de tijdens de pandemie opgekropte consumptie is de arbeidsmarkt nog altijd oververhit.

De federale regering heeft om die reden beslist het versoepelde systeem van tijdelijke werkloosheid, dat bestond tijdens de pandemie en bij de start van de Oekraïneoorlog, niet te verlengen. Het loopt eind deze maand af.