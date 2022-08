Aantal ontslagen naar laagste peil in tien jaar

Het aantal ontslagen in ons land daalt dit jaar mogelijk naar het laagste punt in tien jaar. Dat blijkt uit cijfers van het sociaal secretariaat Securex. 'Werkgevers hebben de voorbije periode ervaren hoe lang het kan duren vooraleer ze een vacature ingevuld krijgen.'

Met een personeelsverloop van 8,1 procent in 2021 was het aantal werknemers dat ontslagen werd of ontslag nam in ons land nooit zo laag. 'De halfjaarcijfers tonen aan dat die trend in 2022 doorzet', zegt Frank Vander Sijpe, Director HR Trends & Insights bij Securex. Het sociaal secretariaat doet jaarlijks onderzoek naar het personeelsverloop in België.

Waar in de helft van 2021 5,4 procent van de werknemers in België ontslagen werd of er zelf de brui aan gaf, ligt dat cijfer in de eerste helft van dit jaar nog amper op 5,1 procent. Het aantal werknemers dat uit eigen beweging ontslag nam bleef in de eerste jaarhelft van 2022 stabiel op 3,3 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Bij het aantal werknemers dat ontslagen werd, stellen we een kleine daling vast. In de eerste helft van 2021 kreeg 2,1 procent van de Belgen een ontslagbrief in de brievenbus, dit jaar ligt dat percentage op 1,8.

'Als die trend in de rest van het jaar doorzet, stevenen we mogelijk af op een laagterecord', zegt Vander Sijpe. 'Al lag het ontslagpercentage in 2015 en 2016 met respectievelijk 3,89 en 3,63 procent ook al erg laag.'

Drie keer nadenken

Vander Sijpe stelt vast dat werkgevers geen twee, maar drie keer nadenken vooraleer iemand te ontslaan. 'Heel wat werkgevers hebben de voorbije periode ervaren hoe lang het kan duren vooraleer ze een vacature ingevuld krijgen.' Dat is volgens hem niet alleen vervelend voor de werkgever zelf. 'Collega's moeten tijdelijk invallen en extra werk verzetten, wat de kans op een structureel hogere werkdruk en dus ook burn-outs vergroot, daarnaast dreigt de klantenservice aan kwaliteit in te boeten.'

De Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB liet weten dat hij in juli 2022 27.363 rechtstreekse vacatures ontving. Dat is 3,5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is de eerste daling van het aantal rechtstreekse vacatures bij de VDAB sinds februari 2021. Hoe die cijfers zich verhouden tot de statistieken van Securex is moeilijk in te schatten. Het nog te vroeg om van een trendbreuk te spreken.

Vander Sijpe kan enkel vermoeden dat de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en de bijbehorende inflatie maken dat bedrijven en werknemers voorzichtig blijven op de arbeidsmarkt.

Verschil met Frankrijk

In Frankrijk veroorzaakt die inflatie wel extra mobiliteit op de arbeidsmarkt. Volgens het Franse statistiekbureau Dares hebben in het eerste kwartaal van het jaar bijna 470.000 Fransen hun vaste baan opgezegd, dat is 20 procent meer dan eind 2019.

Wat doet Frankrijk anders dan België? Op het eerste gezicht lijken beide landen in een gelijkaardige situatie te verkeren. Het land zoekt ook antwoorden op de vergrijzingsgolf die aan kracht wint, er staat een recordaantal vacatures open en ook het vast contract van onbepaalde duur is er de populairste arbeidsovereenkomst.

Loonindexering

Vander Sijpe zoekt de verklaring bij de automatische indexering van de lonen. 'In Frankrijk wordt alleen het minimumloon geïndexeerd, de andere lonen niet', zegt hij. Werknemers die merken dat hun loon te dicht aanleunt bij dat minimumloon lijken vaker geneigd beter betalende oorden op te zoeken. 'Uit de data blijkt dat vooral jonge Fransen het momentum aangrijpen om hun kans elders te wagen', zegt Vander Sijpe.

Ook niet onbelangrijk volgens hem: 'Terwijl Parijs vroeger een aantrekkingspool was voor jongeren met talent, lijken zij de hoofdstad nu links te laten liggen.' Jonge Fransen trekken meer naar het binnenland. 'Daar is het betaalbaarder én leefbaarder.'

