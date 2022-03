Amerikaanse centrale bank start lange reeks renteverhogingen

De Amerikaanse centrale bank (Fed) verhoogt voor het eerst in drie jaar de rente en signaleert dat ze later dit jaar nog zes keer de rente wil optrekken. Toch reageerde Wall Street positief.

Zoals algemeen verwacht heeft de Fed woensdag beslist om een belangrijke stap te zetten naar de normalisering van haar monetair beleid. De centrale bank verhoogt haar basisrente met 25 basispunten naar 0,25 à 0,50 procent. De verstrakking van het monetair beleid is nodig omdat de inflatie volgens haar favoriete maatstaf is gestegen naar 6,1 procent, het hoogste peil in 40 jaar. Daarmee is de inflatie driemaal hoger dan de doelstelling van 2 procent.

'De Amerikaanse economie is zeer sterk en goed gepositioneerd om een strakker monetair beleid op te vangen', zei Fed-voorzitter Jerome Powell op een persconferentie. 'Het risico van een recessie in het komende jaar is laag. De economie kan bloeien in een context van een minder soepel monetair beleid.'

Powell merkte op dat de Fed de komende jaren 'een solide groei' verwacht en dat de werkloosheid erg laag blijft. 'De arbeidsmarkt is extreem krap. Er zijn 1,7 vacatures voor elke werkloze.' De Fed moet behalve prijsstabiliteit ook een maximale werkgelegenheid nastreven en die tweede doelstelling is volgens de centrale bank bereikt.

Pandemie

Met de renteverhoging zet de Fed een punt achter twee jaar uitzonderlijk soepel monetair beleid. Dat beleid heeft de Amerikaanse economie ondersteund tijdens de pandemie. De Fed verlaagde in maart 2020, bij de start van de coronacrisis, haar basisrente naar 0 à 0,25 procent. Sindsdien kocht ze voor duizenden miljarden dollars staatsobligaties en herverpakte hypotheken om de langetermijnrente te drukken. Daardoor steeg het balanstotaal van 4.200 naar 8.900 miljard dollar.

De bestuurders van de Fed signaleren dat ze de basisrente willen verhogen naar 1,9 procent eind 2022 en 2,8 procent eind 2023.

De renteverhoging van woensdag is de eerste van een lange reeks. De bestuurders van de Fed signaleren dat ze de basisrente willen verhogen naar 1,9 procent eind 2022 en 2,8 procent eind 2023. Dat betekent dat de centrale bank de rente later dit jaar wellicht nog zes keer verhoogt en volgend jaar nog drie of vier keer als ze telkens de rente met 25 basispunten aanpast.

Maar Powell merkte op dat de Fed de rente sneller kan optrekken als dat nodig is om de hoge inflatie terug te dringen. Daarmee blijft de deur voor een renteverhoging van 50 basispunten open. Eén bestuurder, James Bullard, wilde de rente nu al met 50 basispunten optrekken.

Wendbaar

Powell herhaalde dat de Fed wendbaar moet zijn. 'De impact van de Russische invasie in Oekraïne op de Amerikaanse economie is erg onzeker.'

De Fed zal op een van de volgende vergaderingen beslissen hoe snel hij zijn balans zal inkrimpen. De centrale bank zal de opbrengst van vervallende obligaties niet meer beleggen in nieuw schuldpapier en daardoor zal het balanstotaal dalen.

Ondanks de aanzienlijke verstrakking van het monetair beleid zal de Amerikaanse inflatie nog drie jaar hoger blijven dan de doelstelling van 2 procent. De Fed ziet de inflatie geleidelijk dalen naar 4,2 procent in het vierde kwartaal van 2022, 2,7 procent eind 2023 en 2,3 procent eind 2024.

Marktreactie

De Fed loopt duidelijk voor op de Europese Centrale Bank (ECB), hoewel Frankfurt vorige week besliste om zijn stimulus versneld af te bouwen. De reden is dat de inflatie en de stijging van de lonen in de VS hoger zijn dan in de eurozone. Daardoor dreigt een spiraal van stijgende lonen en prijzen. De ECB is van plan om in het derde kwartaal haar obligatieaankopen stop te zetten en zal wellicht pas in het vierde kwartaal een eerste keer de rente verhogen.

Wall Street veerde sterk op toen Powell zei dat de economie 'erg sterk' is.

De financiële markten reageerden nogal wispelturig op de boodschap van de Fed. De Amerikaanse aandelenmarkten die voordien al flink waren gestegen, daalden onmiddellijk na de publicatie van het rentebesluit. Maar ze veerden later sterk op, omdat Powell zei dat de Amerikaanse economie erg sterk is. Uiteindelijk sloot de Dow Jones 1,6 procent hoger, de S&P500-index 2,2 procent en de Nasdaq zelfs 3,8 procent.