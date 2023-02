Derde overname voor House of HR in Duitsland

Met de overname van Pluss wordt de Belgische uitzendreus House of HR een van de grootste spelers in de Duitse zorgsector. 'Op strategisch vlak is de zorgsector heel belangrijk voor ons.'

Na Avanti in 2021 en LD Personalvermittlung in 2022 kondigt House of HR met Pluss zijn derde overname in Duitsland aan. Dat uitzendbureau is gespecialiseerd in uitzendkrachten voor de gezondheidszorg en sociale dienstverlening. Denk aan verpleegkundigen, sociaal-pedagogische hulpverleners, opvoeders, artsen en anesthesisten.

Pluss, met hoofdkantoor in Hamburg, is met 48 kantoren goed vertegenwoordigd in heel Duitsland. Met de steun van het Belgische House of HR moet dat aantal dit jaar groeien naar 55. Pluss boekte in 2022 een omzet van 157 miljoen euro en geeft werk aan 470 mensen. Een vierde van de omzet komt van het werven van vaklui, industriƫle arbeiders en kantoorpersoneel voor tijdelijke opdrachten. Daar liggen de roots van het bedrijf dat in 1984 werd opgericht.

Duitse puzzel

Voor House of HR is Pluss een belangrijk stuk in de Duitse puzzel. Na de overname van concurrenten Avanti, LD Personalvermittlung en Pluss wordt House of HR een van de grootste hr-spelers in de Duitse gezondheidszorg. 'De Duitse markt is erg versplinterd. Het is een grote markt met veel kleine spelers', zegt Victoria Hemelaer, marketingdirecteur bij de Belgische uitzendreus. 'Om er te kunnen groeien heb je een sterke structuur nodig.' De drie bedrijven blijven los van elkaar bestaan.

De overname, die rond moet zijn in het eerste kwartaal van 2023, moet nog groen licht krijgen van de Duitse mededingingsautoriteiten.

De Europese bevolking vergrijst en er komen wereldwijde gezondheidsuitdagingen op ons af. Rika Coppens CEO van House of HR

'Op strategisch vlak is de zorgsector heel belangrijk voor ons', zegt Rika Coppens, de CEO van House of HR, in het persbericht. 'De Europese bevolking vergrijst en er komen wereldwijde gezondheidsuitdagingen op ons af. De komende jaren gaat het economische belang van de gezondheidszorg alleen maar toenemen. Door al onze krachten te bundelen willen we groeien in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.'

Overnamehonger

Het nieuws toont hoe de overnamehonger van House of HR nog niet is gestild. In 2022 nam het 16 bedrijven over, zowel in Frankrijk, Nederland als Duitsland. Ook na de instap van de Amerikaanse investeerder Bain Capital blijft de uitzendgroep op het overnamepad.

In 2022 kreeg Bain Capital 55 procent van House of HR in handen. De resterende 45 procent van het kapitaal zit vooral bij het management (25%) en oprichtster Conny Vandendriessche en de uittredende controleaandeelhouder (het Franse Naxicap), met samen 20 procent.

Het was de grootste overname door een private-equitypartij (die investeert in niet-genoteerde bedrijven) in de Belgische geschiedenis. Het prijskaartje van de transactie is niet bekend. In het voorjaar van 2022 was sprake van een waardering van House of HR, inclusief schulden, van bijna 3 miljard euro.

Er werken meer dan 5.100 mensen voor House of HR, over meer dan 700 vestigingen. De uitzendgroep geeft door de aard van haar activiteiten daarnaast maandelijks werk aan tienduizenden mensen. De omzet wordt geraamd op 3 miljard euro met een brutobedrijfsresultaat (ebitda) van 350 miljoen euro.