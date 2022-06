Dermagne en experts buigen zich over jobprobleem allochtonen

Een nieuwe werkgelegenheidsconferentie moet dinsdag en woensdag duidelijker maken hoe een hardnekkig Belgisch probleem kan worden aangepakt: meer allochtonen aan het werk krijgen.

Waarom is van de Belgische inwoners met een nationaliteit van buiten de EU minder dan de helft aan het werk? De vraag staat dinsdag en woensdag centraal op een nieuwe Werkgelegenheidsconferentie, waar vakbonden, werkgevers en experts spreken. Het initiatief past in de ambitie van de regering 80 procent van de actieve bevolking aan het werk te krijgen.

Zeker voor allochtonen is dat doel veraf. Van de 25- tot 64-jarigen met een nationaliteit van buiten de EU is in ons land 44 procent aan het werk. 12 procent zoekt werk, leert een overzicht van professor arbeidseconomie Stijn Baert.

De essentie Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) organiseert dinsdag en woensdag een werkgelegenheidsconferentie.

Nadat de eerste editie vorig jaar gewijd was aan oudere werknemers, ligt de focus deze keer op werknemers met een migratieachtergrond.

De conferentie moet uitmonden in een actieplan. Het plan van de vorige conferentie is er nog niet, omdat het verweven zal worden in de pensioenhervorming.

De resterende 44 procent is niet aan het werk en ook niet op zoek naar werk. Dat kan omdat ze huisvrouw- of huisman zijn, voltijds studeren, ziek zijn, met vervroegd pensioen zijn of ontmoedigd zijn in de zoektocht naar werk, dat laatste ook niet meer doen en dus niet langer een uitkering krijgen.

Voor de kandidaat-werknemers helpt het vaak contact op te nemen met organisaties als de VDAB, eerder dan te beginnen netwerken.

In geen enkel land in de Europese Unie is dat cijfer zo laag. Het resultaat is bovendien niet de schuld van Brussel of Wallonië die Vlaanderen naar beneden trekken. De Waalse cijfers zijn slechter, maar ook het Vlaamse Gewest scoort slechter dan elk EU-land.

Voor vrouwen zijn de cijfers nog lager. In België zijn bijna zes op de tien vrouwen tussen 25 en 64 met een niet-EU-nationaliteit niet aan het werk of op zoek naar werk. Voor mannen gaat het om een op de vier. In alle andere EU-landen zijn die aantallen hoger.

Culturele patronen

Uit het onderzoek van de UGent, dat steunt op internationale studies, blijkt dat zowel de werkgevers, de werkzoekenden als de overheid iets kunnen doen. Zo bestaat er etnische discriminatie bij sollicitaties, al lijkt ze af te nemen. Ze gebeurt vooral wanneer wordt beslist op basis van een cv. Als kandidaten ervaring in vrijwilligerswerk kunnen voorleggen, verbetert de situatie gevoelig.

Voor de kandidaat-werknemers helpt het vooral zelf vaak contact op te nemen met organisaties als de arbeidsmarktbemiddelaar VDAB, eerder dan te beginnen netwerken. Uit onderzoek blijkt ook dat culturele patronen de jobkansen van meisjes in de weg zitten en dat het te kort door de bocht is te stellen dat jongeren met een niet-EU-nationaliteit vaker een schooljaar moeten overdoen omdat hun ouders laaggeschoold zijn. Er spelen ook etnische redenen. Een andere aanbeveling is dat de focus op taal migranten vaak naar slechtbetaalde jobs stuurt, ook als ze qua talenkennis meer potentieel hebben.

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid bekeek de situatie vier jaar geleden en kwam toen met tien aanbevelingen. Die gingen ook over migratie. In België is gezinshereniging vaak de reden om hier te mogen verblijven, terwijl andere landen harder inzetten op economische migratie. De Vlaamse vakbonden en werkgevers kwamen twee jaar geleden met een plan voor beter onderwijs en lagere drempels op de arbeidsmarkt.

Actieplan

Op de werkgelegenheidsconferentie wordt gefocust op twee aspecten: drempels om op de arbeidsmarkt te komen en discriminatie. Ook het grote verschil tussen mannen en vrouwen in jobs voor allochtonen zal aan bod komen.

De bedoeling is dat de conferentie uitmondt in een actieplan. Ook voor de vorige werkgelegenheidsconferentie van vorig jaar - over oudere werknemers - was dat de bedoeling. Maar dat actieplan zal later opgaan in de federale pensioenhervorming.