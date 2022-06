Dermagne wil nieuwe verhoging minimumloon

Het Belgische minimumloon ligt lager dan nieuwe internationale normen. Bij de volgende loononderhandelingen moet er daarom een nieuwe verhoging komen, vindt PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne.

In een interview met La Dernière Heure zegt minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dat hij het Belgisch minimumloon opnieuw wil verhogen. Dat zal immers lager komen te liggen dan een toekomstige Europese richtlijn vraagt.

Sinds 1 april bedraagt het Belgisch gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) 1.806,16 euro. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten bereikten deze week een akkoord over een richtlijn voor minimumlonen. Dat zal in de EU-landen minstens 50 procent van het gemiddelde of 60 procent van het mediane brutoloon moeten bedragen, al moet het akkoord nog omgezet worden in de praktijk.

Gunstige impuls

'Het Belgische minimumloon is nog niet op het niveau dat de richtlijn vereist. Als we het minimumloon van 2021 vergelijken met het gemiddelde loon van 2021, krijgen we slechts 44 procent van het gemiddelde en geen 50', zegt de vicepremier. Bij de volgende loononderhandelingen moet een 'gunstige impuls voor de armste werknemers' komen, vindt Dermagne. Het is in eerste instantie aan de vakbonden en de werkgevers om het hoger minimumloon in het najaar vorm te geven.

Nochtans werden de minimumlonen in april nog met 76,28 euro verhoogd, terwijl in 2024 en 2026 een verdere stijging met telkens 35,70 euro volgt. Dat is het resultaat van de eerste zware loononderhandelingen tussen de federale regering en de sociale partners. Er wordt druk gespeculeerd dat de volgende ronde de val van de regering zal inluiden, zoals CD&V-voorzitter in wording Sammy Mahdi (CD&V) al aangaf.

Tewerkstelling

De minimumlonen liggen in weinig Europese landen hoger dan in België, wat volgens een aantal economen nefast is voor de tewerkstellingsgraad. De federale regering wil die tegen 2030 op 80 procent brengen. 'We gaan er nu van uit dat hoge bescherming en hoge minimumlonen sociaal zijn, maar de praktijk toont het tegendeel aan: hoge minimumlonen zijn goed voor mensen die aan de slag zijn, maar niet voor mensen die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt', zei econoom Dries Lens vorige maand in De Morgen.

De PS betwist die analyse. Het kabinet-Dermagne wijst op een aantal studies die aantonen dat een verhoging van het minimumloon niet noodzakelijk zorgt voor een lagere tewerkstelling. Recent toonde het Nederlandse Centrale Planbureau aan dat de verhoging van het jeugdminimumloon in 2017 de uitkomsten op de arbeidsmarkt verbeterd heeft voor laagbetaalde jongeren. 'De verhoging van het minimumloon kan een positief effect hebben op de arbeidsparticipatie', klinkt het.