Eerste tekenen van vertraging in Belgische bouw

De eerste producenten van bouwmaterialen zien de vraag in België dalen door de grote onzekerheid en de exploderende energieprijzen. Aannemers moeten werken stilleggen en hopen hun orderboekjes voor volgend jaar gevuld te krijgen.

De Belgische bouwsector begint een stuk langzamer te draaien. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd bij de producenten van bouwmaterialen en aannemers. 'We merken sinds deze zomer een algemene vertraging', zegt Sander Laridon, de woordvoerder van de West-Vlaamse producent van vloerbekleding Unilin. 'Het hangt af van product tot product. Budgetvriendelijke opties doen het beter. Er wordt meer gelet op de prijs.' Als onderdeel van het beursgenoteerde Mohawk wil Unilin geen concrete cijfers vrijgeven. Maar in de wandelgangen valt te horen dat de vraag naar vloeren de voorbije tijd met 20 à 30 procent is gedaald.

Ook de West-Vlaamse ramen- en deurenproducent Deceuninck voelt onzekerheid in de markt. 'We zien een vertraging, vooral bij nieuwbouwprojecten', zegt Bruno Humblet, de CEO van het beursgenoteerde bedrijf. 'Dat is begonnen in mei-juni. Ook de zomer was kalmer.'

Door de dalende vraag voerde zowel Unilin als Deceuninck al tijdelijke werkloosheid in een Belgische fabriek in. 'Wij passen onze productie aan de vraag aan', zegt Sander Laridon van Unilin. 'Daarom leggen we een van onze drie lijnen voor luxevinyltegels af en toe stil tot het eind van dit jaar.' Deceuninck onderbrak twee weken lang een deel van de productie in het West-Vlaamse Gits.

De vertraging is geen louter Belgische verhaal. 'We zien in veel landen een vertraging', zegt Dirk Coorevits, de CEO van de Kempense lijmen- en siliconenproducent Soudal. 'De bouwsector en vooral de doe-het-zelfsector doen het minder goed dan in het voorjaar. Men kijkt de kat uit de boom door de energieprijzen.' Dat ziet ook Unilin. 'Iedereen staat even op de rem en wacht af hoe hoog de energiefactuur zal zijn', zegt Laridon. 'Mensen houden hun adem in voor de komende winter.'

Energieprijzen

De uit de pan rijzende kosten voor elektriciteit en gas doen zowel particuliere, professionele als publieke bouwheren aarzelen over hun projecten. De Belgische bouwsector begon het jaar nochtans optimistisch. Na het chaotische coronajaar 2020, met een daling van 4,9 procent, tekende de bouwsector vorig jaar een groei van 7 procent op. Dat blijkt uit cijfers van Embuild, de vroegere Confederatie Bouw. Maar sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne sputtert vooral de nieuwbouwmarkt. Door de plotse stijging van de materiaalprijzen konden aannemers amper vaste prijzen voorstellen, waardoor meerdere vastgoedontwikkelaars hun geplande nieuwbouwprojecten in de koelkast staken.

Nu komen daar de stijgende energieprijzen bij, die de productie van veel bouwmaterialen opnieuw duurder maken. Verschillende energie-intensieve bedrijven, zoals de inoxfabriek van Aperam in Genk en de Steenbakkerijen van Ploegsteert, schroefden de voorbije weken hun productie terug onder druk van de hoge energiekosten.

'Net voor het bouwverlof zagen we licht aan het eind van de tunnel omdat de prijzen voor bouwmaterialen stabiliseerden', zegt Alexander Hodac, de topman van de aannemer BPC Group, die wel nog veel werk heeft. 'Maar sinds een aantal weken gaan die prijzen helaas weer omhoog door de impact van de gasprijs. En dan komt er in januari nog een loonindexering van 10 procent.'

Bovendien worden bepaalde grondstoffen opnieuw moeilijker te verkrijgen. 'Van de dakpannen die we nu bestellen, krijgen we een deel pas in januari. En ook deuren worden zeer schaars', zegt Jan Bettens, de directeur Vlaanderen bij de aannemer CIT Blaton. 'Dakpannen, glas, bakstenen: alles dat uit een oven komt, is moeilijker te verkrijgen', zegt Hodac.

Door de vertraging krijgen verschillende aannemers minder werk. Volgens een enquête van Embuild vorige week bij 317 aannemers en installateurs schortte 53 procent van de ondervraagden zijn activiteiten al op, meestal voor een korte periode. Vier op de tien bedrijven wijten die pauze aan toeleveringsproblemen van bouwmaterialen. Bij een kwart gebeurt dat wegens de materiaalprijzen, bij 30 procent op vraag van de klant.

Voorlopig hebben de meeste Belgische aannemers nog voldoende werk voor de rest van het jaar. Ze voeren nog opdrachten uit die uitgesteld werden door de verstoorde toelevering in de coronacrisis. En de bouwsector hoopt dat de hoge gasprijzen de vraag naar energiezuinige renovatie zullen aanwakkeren.

Maar het opvullen van de orderboekjes voor volgend jaar loopt bij verschillende bouwfirma's moeilijker door de grote onzekerheid over de prijzen. 'We stellen een vertraging vast in het beslissingsproces', zegt Bob Van Poppel van het Mechelse bouwbedrijf Van Poppel. 'Het duurt langer om te beslissen. Budgetten die klanten een of twee jaar geleden vastlegden, volstaan niet meer voor wat vandaag betaald moet worden om een project te realiseren.'

'Het is zeer dubbel', besluit Jan Bettens van CIT Blaton. 'Momenteel is er veel werk, maar we vrezen dat de bouw fors zal vertragen.'