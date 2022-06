Federale regering heeft akkoord over arbeidsdeal

Het kernkabinet is het vrijdag eens geraakt over de arbeidsdeal. De details worden later in de namiddag bekend gemaakt.

Na negen maanden heeft de federale regering dan toch een definitief akkoord beet over de arbeidsdeal. Die moet avondwerk voor e-commerce soepeler maken, duidelijkheid brengen over het statuut van maaltijdkoeriers en het gemakkelijker maken om al tijdens de opzegtermijn elders aan de slag te gaan. Werknemers krijgen ook het recht op een vierdagenweek, offline te zijn en meer opleiding.

De federale regering zette de grote lijnen van het akkoord uit bij de opmaak van de begroting in oktober vorig jaar en werkte in februari de details uit. Daarna bleek dat de vakbonden en werkgevers - die om advies waren gevraagd - het op geen enkel punt eens raakten. De vakbonden vinden de versoepelingen van de arbeidsmarkt te verregaand, de werkgevers vinden de bijkomende rechten op opleiding te rigide.

Ook de Raad van State had opmerkingen, waardoor de discussie over details herbegon in de regering. Omdat in dergelijke kleine hoekjes soms de duivel zit verscholen, creëerde dat politieke nervositeit.

Compromis over maaltijdkoeriers

In grote lijnen zou de arbeidsdeal, zoals de regering hem uittekende, stand houden. Er zou nog wat geschoven worden aan de termijn waarop een werkgever een verandering van het uurrooster moet aankondigen, om de regels in lijn te brengen met Europese wetgeving over de worklife-balans. Ook over de flexibiliteit in de andere richting is lang gesproken, zoals hoe lang op voorhand een werknemer moet vragen een vierdagenwerkweek te krijgen.

Een andere gevoelige kwestie is het recht op vijf dagen opleiding per jaar en de vraag in welke mate een werknemer die over de jaren heen kan opsparen. Dat zou dan op den duur een te groot reservoir beginnen vormen dat onwerkbaar wordt voor bedrijven.

Deliveroo

Een van de moeilijkste punten was het statuut van Deliveroo-koeriers en andere medewerkers van 'platformbedrijven'. De vakbonden wilden dat de 'Commisie ter regeling van de arbeidsrelatie', een onderdeel van de FOD Sociale Zekerheid, daarover zou mogen beslissen. De zelfstandigenorganisatie Unizo vindt dat alleen de arbeidsrechtbank zo'n finaal oordeel kan geven en dat de commissie alleen een advies mag verlenen.

Het compromis ging de voorbije dagen in de richting gaan van een keuzerecht. De werknemer die zelf duidelijkheid wil over zijn of haar statuut, kan een beslissing vragen aan de commissie om de arbeidsrelatie te regelen.

Zomer

Het akkoord maakt dat de regering op koers blijft om de arbeidsdeal voor de zomer in de Kamer in te dienen. De hervorming werd in februari niet onthaald als de reuzenstap die in België plots 80 procent van de bevolking op arbeidsleeftijd aan het werk zal krijgen, maar wel als een logische modernisering van het arbeidsrecht.