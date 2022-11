Hebt u recht op een extra premie van 750 euro?

Geen loonopslag maar mogelijk een eenmalige energiecheque. Dat stelt de regering voor om vakbonden en werkgevers te verzoenen in het loonoverleg. Wat betekent dat voor u?

De regering raakte het maandag eens over een bemiddelingsvoorstel dat het vastgelopen loonoverleg tussen de vakbonden en de werkgevers moet rechttrekken. In dat voorstel is geen ruimte voor loonopslag, maar krijgen werkgevers de mogelijkheid een eenmalige cheque toe te kennen aan hun werknemers.

Het voorstel belandt nu weer op de tafel van de Groep van Tien, waar de werkgevers en de vakbonden op nationaal niveau met elkaar onderhandelen. Ze krijgen een maand de tijd om op basis van het voorstel alsnog een loonakkoord te sluiten. Als dat niet lukt, is de verwachting dat de regering het loonakkoord gewoon oplegt. We zetten de belangrijkste contouren op een rij.

Moet elk bedrijf een bijkomende premie toekennen?

Werkgevers krijgen de mogelijkheid een extra premie toe te kennen als ze winst hebben gemaakt. Een verplichting is dat allerminst. De premie zal vergelijkbaar zijn met de coronapremie, die verschillende bedrijven in 2021 hebben toegekend.

Of een bedrijf de cheques toekent, hangt af van onderhandelingen tussen vakbond en werkgever, op sector- of op bedrijfsniveau. De premie moet collectief toegekend worden in een bedrijf of sector, wat betekent dat alle werknemers die behoren tot een objectief bepaalde groep hem krijgen. De afbakening van die groep mag niet discriminerend zijn. Het bedrag kan ook variëren naargelang arbeidsregime.

Of een bedrijf die cheques toekent, zal afhangen van onderhandelingen tussen vakbond en werkgever.

Hoe hoog mag de premie zijn?

De premie is éénmalig en bedraagt maximaal 500 euro netto. Bedrijven die uitzonderlijk veel winst maken, kunnen tot een premie van 750 euro gaan. Wellicht wordt de invulling van het woord 'uitzonderlijk' overgelaten aan het sociaal overleg.

Hoe wordt de premie uitgekeerd?

Net zoals de coronapremie gaat het wellicht om een premie in de vorm van consumptiecheques. De bestedingsmogelijkheden van die cheques zijn ruim: het gaat om cheques die bruikbaar zijn in de volledige kleinhandel en in warenhuizen. In principe zullen die cheques ook een eindvervaldag hebben.

Een loonnorm van 0 procent betekent niet dat er een verbod is om toch nog een individuele loonsverhoging aan een werknemer toe te kennen.

Kunnen individuele werknemers nog opslag krijgen?

Om te beginnen: de loonindexering en de geplande baremaverhogingen staan niet ter discussie. Elk bedrijf moet die doorvoeren. De loonnorm van 0 procent die wordt opgelegd, betekent dat de gemiddelde loonkosten van een bedrijf, exclusief indexering en baremaverhoging, niet mogen stijgen. ‘Het is een collectieve berekening op bedrijfsniveau. Dat betekent niet dat er een verbod is toch een individuele loonsverhoging aan een werknemer toe te kennen’, zegt Jan Vanthournout, jurist bij SDWorx.

In de globale loonkosten van een bedrijf kan bijvoorbeeld marge komen als enkele werknemers die met pensioen gaan vervangen zijn door jongere werknemers met een lager loon. ‘Bovendien komt bij de toepassing van de loonnorm ook een dosis gezond verstand kijken. Als een bedrijf verkopers vergoedt op basis van commissielonen, dan kan je als bedrijf je verkopers niet vragen minder te verkopen dan vorig jaar. Of een bedrijf dat wil overstappen naar een ploegensysteem moet de mogelijkheid behouden een nachtvergoeding toe te kennen. Strikt kan deze loonnorm dus nooit toegepast worden, maar het is wel duidelijk dat de loonnorm van 0 procent een collectieve loonsverhoging van 2 procent via een cao verbiedt’, zegt Vanthournout.