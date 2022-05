Hoe brengt u de kosten voor uw thuiskantoor in?

Corona maakte thuiswerk een tijdlang verplicht. Maar ook na de pandemie is het een blijver. Een home office laat zich in verschillende vakken van uw belastingaangifte voelen.

Advertentie

Bij het begin van de coronacrisis klapten velen de laptop nog open op de keukentafel. Maar toen duidelijk werd dat thuiswerk een blijver zou zijn, begonnen veel mensen een ruimte in hun huis of appartement in te richten als thuiskantoor. Het deel van uw woning dat u professioneel gebruikt, heeft fiscaal een ander statuut (niet-eigen woning) dan het privégedeelte (eigen woning). Het professionele deel valt onder de federale belastingregels en het privédeel onder de gewestelijke.

Die opdeling heeft gevolgen voor de aangifte van uw vastgoed en een eventuele lening. Tegelijk kunt u beroepskosten voor een thuiskantoor inbrengen.

Advertentie

Wist u dat? Het deel van uw woning dat u professioneel gebruikt, heeft fiscaal een ander statuut (niet-eigen woning) dan het privégedeelte (eigen woning). Het professionele deel valt onder de federale belastingregels, het privédeel onder de gewestelijke.

Als u het professionele deel van uw woning fiscaal inbrengt, moet u een opsplitsing maken tussen het professionele deel en het privégedeelte. Dat doet u op basis van de verhouding tussen de oppervlakte van uw kantoor en de totale oppervlakte van uw woning.

Gezinswoning

Het privégedeelte van uw woning moet u doorgaans niet opnemen in uw belastingaangifte. Die vrijstelling is er niet voor het deel dat u voor uw beroep gebruikt. U moet het gedeelte van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen dat betrekking heeft op het professionele gebruik aangeven in vak III. De aangifte van het professionele deel is in principe verplicht, ook als u uw werkelijke beroepskosten niet bewijst. Maar de aangifte van een dergelijk kadastraal inkomen heeft geen fiscale impact.

Lening

Zowel wie zijn werkelijke beroepskosten bewijst als wie dat niet doet, kan het deel van de lening dat betrekking heeft op het thuiskantoor fiscaal inbrengen.

U bewijst uw werkelijke beroepskosten

Wie zijn werkelijke beroepskosten bewijst, kan de intresten voor het professionele deel van de woonlening inbrengen als werkelijke beroepskosten. U telt ze bij de andere beroepskosten (zie verder).

Zowel wie zijn werkelijke beroepskosten bewijst als wie dat niet doet, kan het deel van de lening dat betrekking heeft op het thuiskantoor fiscaal inbrengen.

Ook de betaalde kapitaalaflossingen en premies van een schuldsaldoverzekering van het professionele deel kunnen een belastingvoordeel opleveren: doorgaans het federale langetermijnsparen. Tot 2.350 euro aan kapitaalaflossingen en premies voor de schuldsaldoverzekering geven recht op een belastingvermindering van 30 procent (exclusief gemeentebelasting). Of de aangifte effectief een voordeel oplevert, hangt af van het gewest waar u woonde op 1 januari 2022 en van de status van uw leningen voor uw eigen woning.

Bewijst u het beroepsmatige karakter slechts vanaf een bepaalde datum, dan moet u de intresten en kapitaalaflossingen uitsplitsen naargelang die voor of na die datum werden betaald. Voor de betalingen in de periode dat het uitsluitend uw gezinswoning was, vraagt u het gewestelijke belastingvoordeel. De kapitaalaflossingen en intresten vanaf die datum moet u opsplitsen volgens het beroeps- en privépercentage.

U bewijst uw werkelijke beroepskosten niet

Als u uw werkelijke beroepskosten niet bewijst, kunt u kiezen voor de federale gewone intrestaftrek voor het beroepsmatige deel. De betaalde intresten neutraliseren het belastbaar onroerend inkomen, aangegeven in vak III. Voor de betaalde kapitaalaflossingen en premies van een schuldsaldoverzekering kunt u het federale belastingvoordeel voor het langetermijnsparen vragen (zie hierboven).

Beroepskosten

Het deel van de kosten van uw woning dat betrekking heeft op de beroepsactiviteit mag u als werkelijke beroepskosten inbrengen. Dat is interessant als het totaal van de werkelijke beroepskosten hoger ligt dan de forfaitaire beroepskosten.

Kosten voor een thuiskantoor vallen uiteen in die voor het gebouw, benodigdheden en andere kosten. Een gedetailleerde bespreking vindt u hier.

Let op! Als de thuiswerkkosten worden vergoed door uw werkgever of als u bijvoorbeeld een laptop ter beschikking krijgt van uw baas, kunt u die kosten niet langer als werkelijke beroepskosten inbrengen.

Let wel, als de thuiswerkkosten worden vergoed door uw werkgever of als u bijvoorbeeld een laptop ter beschikking krijgt van uw werkgever, kunt u die kosten niet langer als werkelijke beroepskosten inbrengen. Ook een eventuele thuiswerkvergoeding moet u in mindering brengen.

Die laatste is een forfaitaire vergoeding die een werkgever kan betalen om de kosten voor de inrichting of het gebruik van een werkruimte thuis te dekken. Denk aan de huur of afschrijving van de woning, kantoormeubelen, printer- en computerbenodigdheden, kleine zaken zoals nietjes en papier, onroerende voorheffing, verzekering, water, elektriciteit, verwarming en onderhoud.

Tot een bepaald plafond is die vergoeding vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Voor de maanden januari tot en met maart 2021 was dat 129,48 euro, vanaf april tot en met september 2021 was dat bedrag tijdelijk opgetrokken tot 144,31 euro. Daarna werd het 132,07 euro per maand, om vervolgens vanaf februari 2022 naar 134,71 euro te gaan.

De juiste codes Aangifte vastgoed Gebruikt u als werknemer een deel van uw gezinswoning voor uw beroep, dan geeft u het gedeelte van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen dat betrekking heeft op het professionele gebruik aan in vak III, rubriek A. ‘Inkomsten van Belgische en buitenlandse oorsprong’ bij de code 1105/2105. Intresten Wie zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst, geeft de betaalde intresten aan in het vak IX in het blok ‘Federaal’ onder de titel ‘3. Andere dan de in 1 bedoelde intresten die in aanmerking komen voor een federaal belastingvoordeel’ bij de code 1146/2146.

Wie zijn beroepskosten bewijst, telt de intresten – voor het beroepsmatige gebruik – bij de overige beroepskosten. Kapitaalaflossingen Kapitaalaflossingen geeft u aan onder titel ‘4. Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of (ver)bouwen van een andere woning dan uw eigen woning’ bij code 1358/2358. Schuldsaldoverzekering De premies voor de schuldsaldoverzekering komen onder de titel ‘5. Premies van individuele levensverzekeringen’ bij code 1353/2353. Beroepskosten Werknemers geven het totaal van hun werkelijke beroepskosten aan in vak IV bij de code 1258/2258. De overige beroepsgroepen moeten dat in deel II van de aangifte opnemen.