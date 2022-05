Hoe vindt u een betrouwbare aannemer voor uw werken?

U wilt in uw (toekomstige) woning renovatiewerken laten uitvoeren, maar u kent geen betrouwbare aannemer? Door uw huiswerk te doen, kunt u zich veel ellende besparen.

Tal van onlineplatformen brengen particulieren en professionals met elkaar in contact om bouw- of renovatiewerken uit te voeren. Het Luikse TrustUp, dat al vijf jaar bestaat, biedt een lijst van professionals die het aan een grondig onderzoek zegt te hebben onderworpen. ‘Wie van de dienst gebruikmaakt, kan de bouwbedrijven nadien online beoordelen. Dat is belangrijke informatie voor latere klanten.’

De sectororganisatie Confederatie Bouw biedt sinds een tiental jaar een gelijkaardige service aan. Op de site buildyourhome.be vindt u meer dan 16.000 professionals en aannemers. ‘Die zijn lid van de Confederatie Bouw en hebben geen schulden bij de fiscus of de sociale zekerheid’, zegt de organisatie. Net als bij TrustUp kunt u een professional kiezen in functie van zijn specialisatie en de afstand tot uw woonplaats.

Die platformen doen het werk in uw plaats, maar u kunt altijd zelf de betrouwbaarheid en de solvabiliteit van de aannemer nagaan. Dat is vooral raadzaam als u die aannemer via een ander kanaal heeft gevonden.

1. Kruispuntbank

U kunt in de eerste plaats nagaan of de aannemer zijn beroep wel mag uitoefenen. ‘De toegang tot het beroep is een verplichting van openbare orde. Is die toegang er niet, dan is het contract nietig’, zegt Olivier Delogne, advocaat bouwrecht.

U kunt nagaan of uw aannemer schulden heeft bij bepaalde instellingen. Is dat het geval, dan heeft hij waarschijnlijk financiële problemen.

‘Aannemers moeten voor de meeste bouwberoepen aantonen dat ze over de vereiste vakbekwaamheid beschikken. Ze moeten zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en vermelden welke commerciële activiteiten ze uitoefenen’, zegt de FOD Economie. ‘Het loket controleert of de aannemer voldoet aan de vereiste beroepsvaardigheden. Gaat het om een gereglementeerd beroep, dan controleert het ook of de nodige technische competenties aanwezig zijn.’

U kunt zelf de inschrijving van uw aannemer bij de Kruispuntbank nagaan. Dat kan via ‘KBO Public Search’ of via het ‘ondernemingsloket’. Het gaat om een uittreksel van de aangegeven activiteiten voor alle beroepen in de woningbouw (grondwerken, schilderwerken, elektriciteitswerken, enzovoort). Daardoor vermijdt u dat u terechtkomt bij een aannemer die wel toegang heeft tot ruwbouwwerken, maar bijvoorbeeld niet tot elektriciteitswerken.

2. Erkenning

Een erkenning is alleen verplicht voor overheidsopdrachten. Als uw ondernemer erover beschikt, betekent dat dat zijn technische vaardigheden en zijn financiële draagkracht onderzocht en goedgekeurd werden. Dat kan een geruststelling zijn. Als u uw aannemer niet op de lijst van de erkende aannemers terugvindt, wil dat niet noodzakelijk zeggen dat hij niet betrouwbaar is. Het betekent alleen dat hij geen werken voor overheidsinstanties uitvoert.

3. Verzekering

Delogne raadt ook aan na te gaan of de aannemer een verzekering tienjarige aansprakelijkheid heeft afgesloten en zijn premie betaald heeft. Hij moet u daarvan een attest bezorgen.

De tienjarige aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor alle professionals in de bouw, voor alle bouw- en renovatiewerven. Dankzij de polis kunt u iemand tot tien jaar na de oplevering van de werken aansprakelijk stellen.

De tienjarige aansprakelijkheidsverzekering treedt pas in voege als de bouwwerken zijn uitgevoerd (dus op het moment van de oplevering) en de verzekering dekt alleen erkende ernstige gebreken: gebreken die de gevelbekleding in metselwerk van een gebouw aantasten, gebreken die overstromingen en voortdurende vochtigheid in de kelder veroorzaken, roestvorming die de metalen panelen van een gevel aantasten, gebreken aan het waterleidingnet en de leidingen van de centrale verwarming, niet-waterdichtheid van de buitenramen, doorlopende scheuren en spleten... Bovendien moet het gebrek de stabiliteit of de soliditeit van het gebouw in het gedrang brengen.

De verzekering komt niet tussen bij problemen van zuiver esthetische aard, zoals barsten in slecht geplaatste tegels, vocht binnen, scheuren in het plafond, afschilfering van schilderwerken, gebrekkige pleisterwerken, leidingen en bekleding.

4. Schulden

U kunt ook nagaan of uw aannemer schulden heeft bij bepaalde instellingen. Is dat het geval, dan heeft hij waarschijnlijk financiële problemen. Via de onlinedienst ‘Check inhoudingsplicht’ kunt u door het ondernemingsnummer in te vullen de situatie van de aannemer nagaan tegenover de fiscus en de sociale zekerheid (het laatste alleen als de aannemer werknemers in loondienst heeft). Zo komt u te weten of hij schulden heeft bij de fiscus of de sociale zekerheid.