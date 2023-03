Marc Leemans stopt als topman van ACV

Marc Leemans geeft eind dit jaar de voorzittersfakkel van de christelijke vakbond door. Tegen de zomer moet zijn opvolger aangeduid zijn. Onder leiding van Leemans werd het ACV militanter tegen het centrum van de macht.

Het ACV moet na twaalf jaar op zoek naar een opvolger voor Marc Leemans. Hij deelde dinsdag het nationaal bestuur van de christelijke vakbond mee dat hij eind dit jaar zijn mandaat neerlegt. 'Een goed moment om te stoppen is er nooit, maar wel een noodzakelijk moment', zegt hij.

Daarmee stapt hij in een ongeschreven traditie bij het ACV. Ook zijn voorganger Luc Cortebeeck leidde de vakbond twaalf jaar, van 1999 tot 2011. En daarvoor was Willy Peirens even lang voorzitter, van 1987 tot 1999.

Sociale horror

Leemans benadrukt dat hij nog tien maanden aan de slag blijft en dat het voorbarig is zijn testament te maken. Toch is al duidelijk hoe de christelijke vakbond onder zijn voorzitterschap is geëvolueerd.

Begin jaren 80 stond ze in het centrum van de macht. ACV-voorzitter Jef Houthuys besprak toen het Belgische herstelbeleid met premier Wilfried Martens (CD&V) in Poupehan, in het buitenverblijf van Fons Verplaetse, de toenmalige gouverneur van de Nationale Bank. Dat staatsmanschap ging zover dat Houthuys soms 'Jef d'état' werd genoemd. Ook onder Luc Cortebeeck was de tijdgeest nog anders. Hij nam als ACV-voorzitter meerdere keren deel aan het Wereld Economisch Forum in Davos.

Onder leiding van Leemans werd het ACV militanter tegen het centrum van de macht. Als regent in de Nationale Bank weigerde hij in 2017 het jaarverslag te ondertekenen, omdat het volgens hem te weinig aandrong op rechtvaardige fiscaliteit.

Hij aarzelde evenmin vanuit de christelijke vakbond keihard oppositie te voeren tegen de centrumrechtse regering-Michel, waar CD&V nochtans deel van uitmaakte. Hij bestempelde ze als de 'Monaco-coalitie' en omschreef haar beleid als 'sociale horror'.

Loonakkoorden

Tegelijk waren de christendemocraten tot elkaar veroordeeld. Leemans had CD&V nodig om het beleid bij te sturen en toenmalig vicepremier Kris Peeters (CD&V) had de steun van het ACV nodig om zich te profileren als het sociaal gezicht van de regering. Tekenend voor die dubbelzinnigheid is dat Leemans wel zijn handtekening zette onder de tweejaarlijkse loonakkoorden in die centrumrechtse jaren.

Leemans heeft altijd gepoogd om de vakbonden op één lijn te krijgen in de Groep van Tien. Pieter Timmermans Gedelegeerd bestuurder VBO

De jongste drie loonakkoorden kwamen er nooit. De onvrede over de 'sjoemelsoftware' waarmee de marge voor die akkoorden sindsdien beperkter wordt berekend, werd te groot.

Het maakt dat Leemans' grootste akkoord in het sociaal overleg uit het begin van zijn voorzittersmandaat dateert: de gelijkschakeling in het sociaal statuut tussen arbeiders en bedienden, in het laatste jaar van de regering-Di Rupo in 2013.

Sindsdien zijn de discussies in de Groep van Tien, het nationaal overlegorgaan tussen de vakbonden en de werkgevers, vaker van de langetermijnstrategie verschoven naar punctuelere dossiers op korte termijn, zegt Pieter Timmermans, de gedelegeerd bestuurder van het VBO. 'Dat is de slagkracht van de Groep van Tien niet ten goede gekomen.' Timmermans looft Leemans wel als 'iemand die altijd heeft gepoogd in die onderhandelingen de vakbonden op één lijn te krijgen'.

Tegelijk liet Leemans zich in de Groep van Tien vaak vervangen omdat hij veel tijd besteedde aan de internationale activiteiten van de vakbond, met name in de Internationale Arbeidsorganisatie. Vorig jaar maakte de IAO nog bezwaar over de Belgische loonnorm, omdat ze de vrijheid van loononderhandelingen beknot.

In juli zit Leemans in de IAO nog een commissie over arbeidsnormen voor. Later dit jaar staan ook drie provinciale congressen op de agenda.

In het ACV begint nu een ruime consultatieronde, om tegen de zomer een opvolger aan te duiden. Die krijgt een halfjaar om warm te lopen, om dan op 1 januari 2024 de fakkel van Leemans over te nemen.