'Millennials willen alles via hun gsm regelen, ook een flexjob'

In zes jaar groeide de omzet van NowJobs, de app voor flexibele jobs van House of HR, van 600.000 naar ruim 90 miljoen euro. Nu trekt het naar Duitsland. 'We willen van ons platform het nummer een voor korte jobs in Europa maken', zegt topvrouw Eline David.

Advertentie

'Mijn persoonlijke ambitie? Van NowJobs een unicorn maken, een bedrijf met een waardering van 1 miljard euro.' Eline David, medeoprichter en general manager van House of HR-dochter NowJobs, is hyperambitieus. NowJobs kondigde deze week een uitbreiding naar Duitsland aan. De Belgische app die flexwerkers en werkgevers matcht, is al actief in buurlanden Nederland en Frankrijk.

'Elke markt heeft haar eigen uitdagingen', zegt David. In Nederland groeit het bedrijf trager dan gepland door de concurrentie met freelanceplatformen. In Frankrijk moet president Emmanuel Macron het statuut voor werkstudenten nog uitrollen en in Duitsland botst NowJobs op een archaïsche wetgeving. Erg druk maakt David zich daar niet in. 'We vinden wel een oplossing voor die uitdagingen. Wij willen het platform nummer een voor flexwerk worden in Europa.'

Advertentie

Het idee voor NowJobs ontstond in het najaar van 2016 tijdens een brainstorm bij House of HR met de opmerkelijke titel 'How to kill Accent'. Het doel was de bedreigingen voor rekruteringsbedrijven als Accent Jobs - onderdeel van House of HR - in kaart brengen en achterhalen hoe het bedrijf op die uitdagingen kon anticiperen.

'Het werd snel duidelijk dat het gevaar uit digitale hoek zou komen', zegt David, die de sessies organiseerde. Medeoprichter Frédéric Pattyn pitchte het concept van een 100 procent digitaal uitzendkantoor. 'Millennials en zeker Generation Z zijn versmolten met hun smartphone, ze willen alles via dat toestel regelen. Ook hun werk.'

In het verleden werd NowJobs al het Tinder voor werk genoemd. De vergelijking gaat gedeeltelijk op. Studenten of mensen die extra willen verdienen via flexwerk maken in een paar minuten tijd een profiel met relevante ervaringen en interesses. De bijna 439.000 bijverdieners kunnen door de vacatures van 15.000 werkgevers scrollen en 24 uur op 24, 7 dagen op 7 solliciteren. Het grote verschil met Tinder: werkgevers en werkzoekenden kunnen hun samenwerking recenseren. Op basis van hun score kunnen de beide partijen elkaar inschatten.

Lees meer: