Van btw-verlaging voor warmtepompen tot hoger minimumloon: wat verandert op 1 april voor uw portemonnee?

De belangrijkste wijzigingen houden verband met de torenhoge energieprijzen: u krijgt een extra stimulans om af te kicken van gas en uw energiefactuur wordt wat getemperd. In het tankstation krijgt u voortaan een brandstofvergelijking.

ALTERNATIEVE ENERGIE

Btw-verlaging voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

Om een boost te geven aan de aankoop en installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers wordt het btw-tarief verlaagd, van 21 naar 6 procent. De tijdelijke maatregel loopt tot 31 december 2023.

De btw-verlaging is goed nieuws voor nieuwbouwwoningen, woningen heropgebouwd na afbraak en woningen jonger dan tien jaar. Woningen ouder dan tien jaar konden al langer genieten van een verlaagd btw-tarief voor renovatie.

In het energieakkoord werd ook beslist de btw-verlaging voor de afbraak en heropbouw van de enige en eigen woning van 21 naar 6 procent te verlengen tot 31 december 2023. Zonder die verlenging zou het gunstregime eind dit jaar aflopen en zou alleen in 32 stedelijke gebieden nog een gunstregime gelden.

ENERGIEPRIJZEN

Schokdemper op uw energiefactuur

Het btw-tarief op aardgas zakt vanaf april tot eind september van 21 naar 6 procent. Dat moet de factuur verlichten voor wie met aardgas verwarmt en kookt. Concreet zal uw verbruik in het tweede en derde kwartaal afgerekend worden met het lagere btw-tarief. Het gas dat u tot 31 maart hebt verbruikt, zal nog aan 21 procent btw verrekend worden.

De btw op elektriciteit werd al vanaf 1 maart verlaagd. Die verlaging zou aanvankelijk tot eind juni lopen, maar de maatregel is intussen verlengd tot eind september. Ook het sociaal tarief werd opnieuw verlengd, eveneens tot 30 september.

OPENBAAR VERVOER

Bus en tram worden duurder

Vanaf 1 april trekt de vervoersmaatschappij De Lijn de tarieven voor een aantal vervoersbewijzen op. De prijs van m-tickets wordt gelijkgetrokken met die van andere tickets en gaat van 2 naar 2,50 euro.

Voorts worden sommige tarieven geïndexeerd. Het gaat om de Omnipas voor drie maanden (van 132 naar 135 euro) en een jaar (van 339 naar 351 euro), de m-card10/Lijnkaart (van 16 naar 17 euro per 10 ritten) en het groepsticket (van 1,60 naar 1,70 euro per rit per persoon).

De tarieven van abonnementen voor jongeren (Buzzy Pazz), senioren (Omnipas 65+) en de sociale abonnementen (VG- en VT-abonnementen) blijven ongewijzigd.

De verhoging van de tarieven kan een impact hebben voor de werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer voor wie naar het werk gaat met het openbaar vervoer.

BRANDSTOF

Brandstoffenvergelijking in tankstations

Uitbaters en eigenaars van tankstations die drie of meer van de zes soorten brandstof aanbieden, moeten voortaan een affiche ophangen met een brandstofprijsvergelijking. Daarmee wil de Europese Unie auto’s die rijden op alternatieve brandstoffen een duwtje in de rug geven. De nieuwe affiche toont de gemiddelde marktprijzen van benzine, diesel, lpg, elektriciteit, waterstof en cng per kwartaal op basis van een verbruik per 100 kilometer.

INKOMEN

Minimumlonen stijgen

Het minimumloon bedraagt vanaf april 1.806,16 euro bruto. Door drie indexeringen ligt dat bedrag hoger dan wat de vakbonden en werkgevers vorig jaar in een sociaal akkoord zijn overeengekomen. Toen was sprake van een verhoging met 76,28 euro tot 1.702 euro per maand. In april 2024 en 2026 komt er telkens nog eens 35 euro bruto bij.

2 % index Door een overschrijding van de spilindex worden de wedden in de openbare sector in april met 2 procent geïndexeerd.

Voorts zal het nettoloon voor de midden- en lagere inkomens stijgen. Dat is te danken aan de geleidelijke afbouw van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ). Die is voor het eerst merkbaar in de loonberekening van april. De lagere heffing is er enerzijds voor alleenstaanden en gezinnen met één inkomen van maximaal 40.997 euro per jaar en anderzijds voor tweeverdieners met een gezinsinkomen tot 81.944 euro.