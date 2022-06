Wat houdt u netto over van een bonus?

Veel werknemers krijgen net voor de zomervakantie nog een loonbonus of winstpremie op hun rekening gestort. Dat is interessanter dan een klassieke bonus in cash.

Ook al houdt een werknemer van een fiscaalvriendelijke bonus netto meer over dan van dezelfde bonus in cash, toch zijn er niet alleen voorstanders. Eind vorige maand pleitte het ACV nog voor strengere regels voor bonussen in de vorm van warrants. ‘Met dat systeem loopt de sociale zekerheid miljoenen euro’s per jaar mis. Bovendien gaat het leeuwendeel van dat geld naar de toplonen’, klonk het.

Dat de sociale zekerheid geld misloopt, heeft te maken met het feit dat op bonussen in de vorm van warrants - in tegenstelling tot een cashbonus - onder bepaalde voorwaarden geen socialezekerheidsbijdragen betaald moeten worden. Dat scheelt een serieuze slok op de borrel. ‘Als een werkgever een bonus van 100 euro in cash wil geven, kost hem dat zo’n 153 euro en krijgt de werknemer ongeveer 50 euro netto in handen’, zegt Kris De Schutter, advocaat-vennoot arbeidsrecht bij Loyens & Loeff-advocaten. Van waar die grote kloof? Op een cashbonus moet de werkgever socialezekerheidsbijdragen betalen (28 à 30%) en is hij boven op de bonus alleen een dubbel vakantiegeld verschuldigd (15,67% van de uitgekeerde bonus). De werknemer betaalt op de ontvangen bonus en het extra vakantiegeld van grosso modo 115 euro socialezekerheidsbijdragen (13,07%) en bedrijfsvoorheffing (doorgaans het hoogste tarief van 53,5%).

‘Koopkracht staat hoog op de agenda. Bedrijven zoeken manieren om de loonkosten te drukken, maar willen toch waken over de koopkracht van hun werknemers’, zegt De Schutter. ‘Als bedrijven kunnen werken met een alternatieve variabele verloning, die ook anders wordt belast, betekent dat niet noodzakelijk dat ze een lager budget uittrekken. Vaak geven ze een deel van het voordeel aan de werknemer, wat diens koopkracht verhoogt.’ En dat het systeem alleen voorbehouden zou zijn voor de hogere lonen? ‘Warrants raken meer en meer ingeburgerd bij modale lonen’, zegt Geert Vermeir, juridisch adviseur bij de hr- dienstverlener SD Worx. ‘Ook (een deel van) de eindejaarspremie kan, mits voorwaarden, omgezet worden in warrants. Dat biedt de kans meer werknemers er te laten van genieten’, zegt De Schutter.

De klassieke bonus in euro’s is geen instrument om werknemers te blijven motiveren en verbinden met het bedrijf. Geert Vermeir Juridisch adviseur SD Worx

De werknemer kan de vorm van zijn bonus niet kiezen. ‘Loon en prestatiegerelateerde verloning worden gestuurd door de werkgever en kaderen in het ruimere ver- loningsverhaal’, zegt Vermeir. ‘De klassieke bonus is in euro’s fiscaal het minst interessant en is geen instrument om de werknemers te blijven motiveren en verbinden met het bedrijf.’ Alternatieven voor de cashbonus hebben een voordeliger fiscaliteit en/of zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. ‘Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen bonussen die individueel gegeven kunnen worden en bonussen die aan alle werknemers of een specifieke categorie toegekend moeten worden’, zegt Vermeir.

