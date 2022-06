Wat verandert voor uw geld in juni

Een betere bescherming voor de consument, duurdere telecomdiensten en een hoger loon voor ambtenaren. Op 1 juni veranderen weer een aantal zaken voor uw portemonnee.

Consument beter beschermd

Koopt u een nieuw product, dan hebt u als consument wettelijk recht op een garantie van twee jaar. Tijdens die periode hebt u recht op een gratis herstelling of vervanging bij een defect. Doet dat gebrek zich binnen zes maanden na de aankoop voor, dan geldt het vermoeden dat het product al gebrekkig was toen u het kocht. Tenzij de verkoper kon bewijzen dat u het product verkeerd gebruikt had. Vanaf 1 juni gelden nieuwe regels voor die bewijslast.

2 jaar Consumenten zullen tijdens de hele garantietermijn van twee jaar niet meer zelf moeten bewijzen dat het defect van een product al aanwezig was bij de aankoop ervan.

Consumenten zullen gedurende de volledige garantietermijn van twee jaar niet meer zelf moeten bewijzen dat het defect van een product al aanwezig was bij de aankoop ervan. De verkoper moet zelf het tegendeel kunnen aantonen, en dat niet uitsluitend tijdens de eerste zes maanden, maar dus twee jaar lang.

De nieuwe regels gelden voor producten die na 31 mei van dit jaar worden gekocht.

Nog nieuw is dat de garantieregels voortaan ook van toepassing zijn op goederen met digitale elementen (zoals aangesloten smartwatches), de levering van digitale inhoud (video's, audio-opnames, toepassingen en videospelen), digitale diensten als video on demand, streaming en opslag in de cloud, en de levering van digitale inhoud op een dvd of USB-stick.

Duurdere telecomdiensten

Verschillende tarieven bij het telecombedrijf Orange worden op 1 juni duurder vanwege de toenemende inflatie. Zo verdubbelt Orange de roamingtarieven in de zone 2 (met onder meer Zwitserland en Turkije) van 6 naar 12 euro per MB. Ook een aantal mobiele abonnementen wordt duurder. Tegelijk worden de datavolumes wel verhoogd.

Bij Telenet worden abonnementstarieven voor internet, televisie en telefonie op 19 juni met 4,7 procent opgetrokken, ook vanwege de hoge inflatie. Bij Proximus werden de populaire telecombundels Flex en Epic in mei duurder, nadat in januari al de tarieven van een aantal oude formules werden opgetrokken.

Meer loon voor ambtenaren ...

Het overheidspersoneel ziet in juni het loon met 2 procent stijgen. Het is de derde keer al dit jaar dat de weddes worden geïndexeerd om de stijgende levensduurte bij te benen.

Ook in februari en in april werden de ambtenarenweddes verhoogd. Mogelijk zit er nog een vierde loonindexering in dit jaar, want het Planbureau verwacht dat de spilindex in oktober weer overschreden wordt. Dat zou betekenen dat de uitkeringen in november en de weddes van het overheidspersoneel in december opnieuw omhooggaan.

... en artsen

Het ereloon van artsen zal vanaf 1 juni met 2 procent geïndexeerd worden om de snelstijgende kosten van personeel, materiaal en energie op te vangen. De eerder afgesproken indexering van 0,71 procent schoot tekort, en daarom stemde de ministerraad enkele weken geleden in met een eenmalig extra budget van 207 miljoen euro om de zorgverleners financieel te ondersteunen. Van dat bedrag is 112 miljoen euro bestemd voor de artsen.